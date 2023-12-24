Косово обвиняет Сербию в подготовке "вооруженных провокаций"
Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Сербию в подготовке "вооруженных провокаций".
По данным информационного агентства Reuters, такое заявление он сделал на пресс-конференции.
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По словам Курти, готовится нечто на подобие того, что произошло в сентябре в селе Баньска. Он отметил, что за подготовкой стоит экс-сопредседатель партии "Сербский список" Милан Радойчич.
"Сейчас он продолжает подготовку к другим нападениям в нашей стране. Он проводит регулярные встречи с высокопоставленными чиновниками сербской спецслужбы BIA", - сказал Курти.
В Сербии уже отреагировали на его обвинения. Глава Управления по делам Косово и Метохии Петар Петкович сказал, что это все - "абсолютная ложь".