



Косово обвиняет Сербию в подготовке "вооруженных провокаций"

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Сербию в подготовке "вооруженных провокаций".



По данным информационного агентства Reuters, такое заявление он сделал на пресс-конференции.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Курти, готовится нечто на подобие того, что произошло в сентябре в селе Баньска. Он отметил, что за подготовкой стоит экс-сопредседатель партии "Сербский список" Милан Радойчич.



"Сейчас он продолжает подготовку к другим нападениям в нашей стране. Он проводит регулярные встречи с высокопоставленными чиновниками сербской спецслужбы BIA", - сказал Курти.



В Сербии уже отреагировали на его обвинения. Глава Управления по делам Косово и Метохии Петар Петкович сказал, что это все - "абсолютная ложь".