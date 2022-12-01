



Корабли ВМС Израиля получили возможность перехватывать крылатые ракеты

Ракета-перехватчик дальнего действия LRAD, запущенная с израильского военно-морского корабля, впервые успешно обнаружила и перехватила цель, имитирующую усовершенствованную крылатую ракету, заявили в среду утром ЦАХАЛ и министерство обороны.



Успешные испытания LRAD, запущенной с помощью системы ПВО Barak Magen с корвета класса Sa'ar 6, представляет собой важную веху для системы обороны, которая, по мнению израильского оборонного ведомства, станет центральной опорой для защиты активов в израильских территориальных водах.



"Демонстрация возможностей и успешные испытания системы "Барак-Маген" являются важной вехой в процессе проведения оборонных мероприятий ВМФ и значительным дополнением в копилку возможностей Военно-Морского Флота в осуществлении обороны стратегических морских объектов, принадлежащих Государству Израиль", — сказал начальник отдела военно-морской техники подполковник Ариэль Шир.



Система "Барак-Маген" в целом и перехватчики LRAD в частности позволяют кораблям обороны улучшить возможности обнаружения и перехвата на значительно большей дальности и против различных воздушных угроз. Система-перехватчик сможет противостоять нескольким типам воздушных угроз, включая самолеты, БПЛА, крылатые ракеты, баллистические ракеты, а также ракеты класса "берег-море" и противокорабельные ракеты.



"Успех этого эксперимента — технологический прорыв в области морских систем защиты от ракет. Оперативные возможности системы "Барак-Маген" повышают боеспособность военно-морских сил", — заявил генеральный директор IAI Боаз Леви.

