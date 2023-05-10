



Контакт состоялся. Папа Римский попробует покончить с войной

Папа Римский продолжает свою миротворческую миссию в Украине. Это стало возможным после "контакта и с Киевом, и с Москвой". Правда, результаты этих контактов, кроме того, что Франциск продолжит искать мир, засекречены.



Однако эта информация подтверждена на уровне Ватикана, где заявили и о контактах с представителями Киева и Москвы, и о продолжении миротворческой миссии Папы Римского, несмотря на то, что украинским властям о ней ничего не известно.



Так, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролини заявил, что после предварительного заявления Франциска прошли контакты с представителями Киева и Москвы. "Есть изменения, но, конечно, они на конфиденциальном уровне", - отметил Паролин, добавив, что верит в прогресс миссии.



Напомним, Папа Римский Франциск, возвращаясь из Венгрии в Рим, заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться покончить с войной между Россией и Украиной. Однако пока он не может раскрыть все детали.



Также сообщалось, что Украине неизвестно о "мирной миссии" Папы Римского.