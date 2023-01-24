



Конгрессмен: действия правительства Израиля могут подорвать связи с США

Член Палаты представителей США из комитета по иностранным делам Брэд Шерман от штата Калифорния раскритиковал планы израильского правительства провести радикальную правовую реформу.



В интервью Haaretz он сказал, что такие действия могут подорвать отношения между двумя странами.



"Я вижу ошибки, которые совершает нынешнее правительство. Поскольку я являюсь частью правительства США, мне не хочется говорить, какую именно структуру правительства должен иметь Израиль. Пересмотр судебной системы — хорошая идея. Хорошо иметь базовые демократические принципы и Верховный суд, который может убедиться, что вы их придерживаетесь", - считает он.



По мнению Шермана, тем не менее, запланированная реформа, наряду с самим составом правительства, может еще больше оттолкнуть многих демократов от поддержки Израиля.



"Прежде чем нынешнее правительство что-либо предпримет, один лишь состав этого правительства окажет разрушительное воздействие на поддержку демократов. Израиль нужен Соединенным Штатам. Мы нужны ему на международных форумах, мы нужны по многим причинам. Те, кто рискует поддержкой США, должны знать, на что они идут", - добавил конгрессмен.