



Концерн Rheinmetall готов передать Украине не только танки Leopard

Немецкая оборонная группа Rheinmetall может передать большое количество боеприпасов для танков Leopard, которые будут отправлены Украине. Об этом сообщает Rheinische Post.



Отмечается, что концерн значительно увеличил свои мощности - особенно в секторе большого калибра.



"Мы инвестировали средства и будем продолжать это делать, усиливая производство и набирая дополнительный персонал. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, НАТО и правительство Германии", - сказали в Rheinmetall.



К слову, благодаря увеличенным мощностям, компания способна удовлетворить предполагаемый рост спроса со стороны Бундесвера и вооруженных сил на другие танки Leopard.



Напомним, что Rheinmetall может доставить Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2, в случае необходимости.