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"Коммунисты России" требуют расследовать причастность Запада к смерти Сталина
06.03.2024 14:15 MIGnews.com

"Коммунисты России" требуют расследовать причастность Запада к смерти Сталина

Партия "Коммунисты России" обратилась в службу безопасности с просьбой расследовать, причастны ли западные спецслужбы к смерти Иосифа Сталина.

Сталин правил Советским Союзом с 1924 года до своей смерти в 1953 году - причиной смерти в то время был назван геморрагический инсульт.

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Однако председатель партии Сергей Малинкович, похоже, не удовлетворен официальной версией событий, объявив, что он попросил ФСБ и прокуратуру "проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина".

Во вторник исполнилась 71-я годовщина со дня смерти Сталина.

"Многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами западного влияния", - добавил он, как сообщает государственное информационное агентство РИА.
 

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