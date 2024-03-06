



"Коммунисты России" требуют расследовать причастность Запада к смерти Сталина

Партия "Коммунисты России" обратилась в службу безопасности с просьбой расследовать, причастны ли западные спецслужбы к смерти Иосифа Сталина.



Сталин правил Советским Союзом с 1924 года до своей смерти в 1953 году - причиной смерти в то время был назван геморрагический инсульт.



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Однако председатель партии Сергей Малинкович, похоже, не удовлетворен официальной версией событий, объявив, что он попросил ФСБ и прокуратуру "проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина".



Во вторник исполнилась 71-я годовщина со дня смерти Сталина.



"Многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами западного влияния", - добавил он, как сообщает государственное информационное агентство РИА.

