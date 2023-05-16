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Комитет принимает бюджет и отправляет его на голосование в Кнессет
16.05.2023 18:08 Ирина Демьянова

Комитет принимает бюджет и отправляет его на голосование в Кнессет

Финансовый комитет Кнессета утверждает двухлетний бюджет на 2023 и 2024 годы после бурных дебатов, которые длились почти 15 часов.

Бюджет  будет передан в Кнессет на следующей неделе для серии чтений вместе с сопутствующим законопроектом об экономических договоренностях.

Проект закона предусматривает бюджет в 484 миллиарда шекелей  на 2023 год с увеличением до 514 миллиардов шекелей в 2024 году.

Законопроект о механизмах, который определяет, как будут распределяться средства, в настоящее время включает спорный фонд Arnona, который вызвал забастовку и угрозы оспаривания в БАГАЦ со стороны многих муниципалитетов.
 

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