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Команда Навального подтвердила дату и место похорон
29.02.2024 15:16 Алина Груднева

Команда Навального подтвердила дату и место похорон

Команда российского оппозиционера Алексея Навального, умершего в тюрьме, подтвердила дату и место похорон.

Соответствующие данные обнародовала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

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По ее словам, отпевание Навального пройдет в храме иконы Божией матери "Утоли моя печали" в Марьино в 14:00, 1 марта.

"Погребение пройдет на Борисовском кладбище в 16:00. Приходите", - сообщила она, опубликовав карту прохода от церкви к кладбищу.
 


Ранее вдова Навального Юлия обвинила президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина в том, что те мешают проведению гражданской панихиды и прощанию с политиком.

"Люди в Кремле его убили, потом издевались над телом Алексея, потом издевались над его матерью, теперь издеваются над его памятью.  Мы не хотим никого особого отношения - только дать возможность людям нормально попрощаться с Алексеем. Просто не мешайте, пожалуйста", - призвала она.
 

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