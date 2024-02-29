



Команда Навального подтвердила дату и место похорон

Команда российского оппозиционера Алексея Навального, умершего в тюрьме, подтвердила дату и место похорон.



Соответствующие данные обнародовала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.



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По ее словам, отпевание Навального пройдет в храме иконы Божией матери "Утоли моя печали" в Марьино в 14:00, 1 марта.



"Погребение пройдет на Борисовском кладбище в 16:00. Приходите", - сообщила она, опубликовав карту прохода от церкви к кладбищу.



Схема, как пройти от церкви к кладбищу: pic.twitter.com/k4xz3agCHG — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 29, 2024

Ранее вдова Навального Юлия обвинила президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина в том, что те мешают проведению гражданской панихиды и прощанию с политиком."Люди в Кремле его убили, потом издевались над телом Алексея, потом издевались над его матерью, теперь издеваются над его памятью. Мы не хотим никого особого отношения - только дать возможность людям нормально попрощаться с Алексеем. Просто не мешайте, пожалуйста", - призвала она.