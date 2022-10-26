



Когда состоится церемония подписания соглашения с Ливаном

Церемония подписания соглашения о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном должна состояться завтра, в 15:00 на базе ООН в Накуре.

Об этом сообщает канцелярия премьер-министра.

Соглашение все еще должны одобрить в Израиле. Как ожидается, это произойдет на заседании в Иерусалиме в 10:30.

Премьер-министр Яир Лапид подпишет соглашение в полдень, затем израильская переговорная группа примет участие в дневной церемонии вместе с делегацией Ливана, специальным посланником США Амосом Хохштейном и официальными лицами ООН.