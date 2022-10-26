Когда состоится церемония подписания соглашения с Ливаном
Церемония подписания соглашения о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном должна состояться завтра, в 15:00 на базе ООН в Накуре.
Об этом сообщает канцелярия премьер-министра.
Соглашение все еще должны одобрить в Израиле. Как ожидается, это произойдет на заседании в Иерусалиме в 10:30.
Премьер-министр Яир Лапид подпишет соглашение в полдень, затем израильская переговорная группа примет участие в дневной церемонии вместе с делегацией Ливана, специальным посланником США Амосом Хохштейном и официальными лицами ООН.
В Израиле заявление для прессы сделают в 17:00. Хохштейн отправится в Иерусалим на встречу с Лапидом в 19:00.
Посол Франции в Ливане Анн Грилло примет участие в церемонии подписания соглашения.
Посол Франции в Ливане Анн Грилло примет участие в церемонии подписания соглашения.