



Коалиция ожидает досрочного принятия бюджета, несмотря на кризис

Пленум Кнессета открылся рано утром в понедельник, положив начало неделе обсуждения плана государственного бюджета правительства. Заседание началось в 9:00, а не в 16:00, для слушаний по плану расходов на 2023–2024 годы, который должен быть принят до крайнего срока 29 мая. Если к тому времени бюджет не будет принят, правительство автоматически рухнет, Кнессет 25-го созыва распустится, и будет назначен еще один тур выборов.



В пакет государственных расходов включены семь отдельных законодательных актов, в том числе два закона о регулярных государственных бюджетах на 2023 и 2024 годы соответственно, три законопроекта, касающиеся изменений в регулировании экономики, и два дополнительных дополнительных законопроекта.



Предварительные слушания продлятся до вечера вторника в 8:30. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр финансов Бецалель Смотрич и председатель финансового комитета Кнессета Моше Гафни выступят на пленуме от имени Коалиции, также как и лидер оппозиции Яир Лапид.

В то время как у правительства есть еще неделя до крайнего срока, Коалиция стремится утвердить план расходов к концу пленума в среду вечером.



Тем не менее премьер-министру Нетаниягу еще предстоит заручиться полной поддержкой своего правительства для текущего плана расходов.

В воскресенье союзники по коалиции “Оцма Йегудит” и “Яадут а-Тора” продолжали угрожать голосованием против бюджета, требуя увеличения финансирования периферийных общин и студентов иешив.



“Нам необходимо переоценить нашу позицию в этой коалиции”, – сказал председатель комитета по труду и социальному обеспечению, депутат Кнессета Исраэль Эйхлер. ”Если не будет судебной реформы, законопроекта и бюджета расширенного образования, нам нужно будет пересмотреть то, что мы здесь делаем. Возможно, есть вариант, который называется “выборы”.