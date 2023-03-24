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КНР надеется на поддержку "мирного плана" по Украине со стороны Европы
24.03.2023 15:55 Алина Груднева

КНР надеется на поддержку "мирного плана" по Украине со стороны Европы

Китай хочет, чтобы европейские страны поддержали "мирный план", представленный председателем КНР Си Цзиньпином, относительно войны в Украине.

По данным Bloomberg, такое заявление сделал высокопоставленный китайский дипломат Ван И.

"Прекращение огня и войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой", - сказал он.

По словам дипсоветника президента Франции Ван Эммануэля Бонна, в КНР надеются на то, что Париж, совместно с другими европейскими странами, "сыграют свою роль" в урегулировании ситуации в Украине.

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