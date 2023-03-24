



КНР надеется на поддержку "мирного плана" по Украине со стороны Европы

Китай хочет, чтобы европейские страны поддержали "мирный план", представленный председателем КНР Си Цзиньпином, относительно войны в Украине.



По данным Bloomberg, такое заявление сделал высокопоставленный китайский дипломат Ван И.



"Прекращение огня и войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой", - сказал он.



По словам дипсоветника президента Франции Ван Эммануэля Бонна, в КНР надеются на то, что Париж, совместно с другими европейскими странами, "сыграют свою роль" в урегулировании ситуации в Украине.