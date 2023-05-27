



Китай выпустил на орбиту неопознанный "объект", - разведка США

После девяти месяцев пребывания на орбите загадочный китайский космический корабль приземлился во второй раз, что сделало Китай одной из немногих стран, успешно запустивших и вернувших космический аппарат, пишет Space.



"Полный успех этого эксперимента знаменует собой значительный прорыв в исследованиях нашей страны в области технологии многоразовых космических аппаратов", — сообщило ранее в этом месяце китайское государственное информационное агентство Синьхуа.



Однако китайское правительство опубликовало очень мало дополнительной информации о корабле; детали его дизайна, возможностей и производительности остаются туманными.



Эксперты считают, что китайский космический самолет , вероятно, похож на американский Boeing X-37B, который дебютировал в 2010 году. Кевин Поллпетер , научный сотрудник Центра военно-морского анализа, сказал Nature.com , об обеспокоенности китайского правительства военным потенциалом корабля. Возможно, это подтолкнуло космическую программу страны, которая тесно связана с ее вооруженными силами, к тому, чтобы начать разработку собственной версии, сказал Поллпетер.



Как и X-37B , китайский корабль выглядит относительно небольшим. Вероятно, он впервые поднялся в воздух в сентябре 2020 года, совершив короткое двухдневное пребывание на орбите, прежде чем вернуться на землю. Его последняя миссия началась в августе 2022 года, когда он стартовал на ракете "Великий поход 2F" с космодрома Цзюцюань на севере Китая, согласно отчету Вашингтонского центра стратегических и международных исследований (CSIS).



Точная цель миссии остается неизвестной.



Согласно отчету CSIS, корабль вывел на орбиту "объект" где-то в октябре. Он по-видимому, исчез в январе, но внезапно вновь появился на радаре спутникового отслеживания в марте. Эксперты считают, что это может указывать на то, что у корабля есть какая-то возможность удаления спутников, например роботизированная рука.



Если это так, то основной целью самолета может быть ремонт поврежденных спутников или удаление орбитального мусора. Впрочем, это не исключает военных возможностей — ни для китайского космического самолета, ни для X-37B.



