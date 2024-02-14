



Китай в ООН потребовал от США прекратить поставлять оружие в Украину

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США должны прекратить поставлять оружие в Украину и предпринять усилия для установления мира, сообщает Newsweek.



"Определенные страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества", - заявил постпред на заседании в Нью-Йорке в среду, 14 февраля.



По его словам, Россия и Украина должны выполнить Минские соглашения, достигнутые странами в 2014 году.



"Безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем укрепления или даже расширения военных группировок. Интересы безопасности всех стран равны друг другу", - сказал Чжан Цзюнь.



Также он также обратился к Североатлантическому альянсу, призвав его "прекратить угрозы".



"НАТО должна придерживаться диалога и консультаций при разрешении споров и общего направления политического урегулирования, вместо того чтобы заниматься давлением, клеветой и односторонними санкциями, а тем более применять силу. НАТО, в частности, должна очнуться от мифа о силе и перестать угрожать и призывать к войне", - сказал Чжан.



Как известно, Китай официально не поддерживал войну России в Украине, но Пекин оказывал финансовую помощь РФ, позволяя Кремлю создавать оружие и финансировать конфликт.