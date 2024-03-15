



Китай призывает США прекратить вооружать Тайваня

Китай в пятницу, 15 марта призвал США прекратить вооружение Тайваня и прекратить все формы официальных обменов и военных контактов.



Чжан Сяоган, пресс-секретарь Министерства национальной обороны, сделал это в ответ на сообщения о том, что в бюджет Белого дома на 2025 финансовый год включена статья о выделении 100 миллионов долларов на финансирование Тайваня и что в там начали постоянно размещаться советники армии США "зеленые береты".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Тайвань - это китайский Тайвань. Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая и является красной линией номер один, которую нельзя переступать между Китаем и США", сказал Чжан.



