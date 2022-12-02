



Китай осудил визит британских депутатов на Тайвань

Китай обвинил британских законодателей в "грубом вмешательстве" в его внутренние дела во время визита группы депутатов на Тайвань.



Члены комитета по иностранным делам прибыли на этой неделе на Тайвань и встретились с высокопоставленными чиновниками, сообщает ВВС. Посольство Китая в Великобритании заявило, что визит депутатов в "тайваньский регион Китая" состоялся, несмотря на "твердое сопротивление" Пекина.



"Это грубое нарушение принципа единого Китая и грубое вмешательство во внутренние дела Китая", - заявил представитель страны.



В заявлении добавлено, что на любые шаги, направленные на подрыв интересов Китая, последует "решительный ответ".