Кирби: США передали Украине почти 100% обещанной помощи, готовим новый пакет

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его страна передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники. Об этом пишет журналистка Лора Келли в Twitter.



Кроме этого, по ее словам, вскоре Соединенные Штаты предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи.



Ранее США 19 апреля объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. Также 21 апреля состоялась одиннадцатая встреча союзников Украины по обороне в формате "Рамштайн" в Германии. По итогам его было объявлено, что участники "Рамштайна" передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование.



