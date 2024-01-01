



Ким пообещал уничтожить Сеул и Вашингтон

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын на новогодней встрече с командирами Корейской народной армии, сделал ряд громких заявлений, в том числе пообещал в случае необходимости, уничтожить столицы своих врагов - Сеул и Вашингтон.



"Ким заявил, что в этом году он запустит еще три военных спутника-шпиона, произведет больше ядерных материалов и разработает ударные беспилотники, что, по мнению наблюдателей, является попыткой увеличить свое влияние на будущие дипломатические отношения с США", - говорится в материале АР.



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Ким заявил, что его страна "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.

