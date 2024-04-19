



Кэмерон: Британия не намерена признавать КСИР террористической организацией

Великобритания не собирается признавать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.



По данным газеты The Telegraph, такое заявление сделал министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.



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По словам источников, об этом он уведомил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу во время встречи, которая состоялась после массированной иранской атаки на Еврейское Государство.



"Глава МИД Ирана не является другом министра иностранных дел Британии и наоборот, но мы должны иметь возможность поговорить по телефону. Если мы запретим их, это не поможет ситуации", - цитирует слова Кэмерон издание.