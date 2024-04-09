



Катар не платит ХАМАСу": Доха отвечает на заявление законодателя США

Посольство Катара в Вашингтоне ответило председателю комитета по надзору Палаты представителей США Джеймсу Комеру, который опубликовал заявление, утверждающее, что Доха платит террористической группировке ХАМАС 30 миллионов долларов в месяц с 2018 года.



"Катар не платит ХАМАСу", - говорится в твите посольства. "В полной координации с правительством Израиля Катар оказывает гуманитарную помощь в Газе с 2018 года".



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Посольство указывает на две формы помощи - "закупки топлива у Израиля для снабжения электростанции в Газе, чтобы вырабатывать электроэнергию под контролем Управления ООН по обслуживанию проектов. Правительство Израиля контролировало все поставки топлива на границе Газы".



Второй формой помощи с 2021 года являются платежи, осуществляемые Всемирной продовольственной программой, которая ежемесячно выделяет 100 миллионов долларов бедным семьям в Газе в виде стипендий под контролем Израиля.



Катарская помощь была востребована и высоко оценена Израилем в течение десятилетия, предшествовавшего террористическому наступлению ХАМАСа 7 октября, как показали документы, полученные The Times of Israel в прошлом месяце.



"Соединенные Штаты также поддерживали гуманитарный вклад Катара. В 2018 году специальный посланник президента Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт одобрил израильско-катарское соглашение о направлении помощи в Газу. Он сказал: "Катар в партнерстве с Израилем может принести реальную помощь жителям Газы", - отмечает посольство Катара.



Далее в твите говорится о текущих усилиях Катара по посредничеству в перемирии в Газе путем освобождения заложников.



"Предстоит еще много работы, причем в срочном порядке. Дезинформация о Катаре и его гуманитарном вкладе не способствует этим деликатным переговорам", - добавляет посольство Катара.



За четыре месяца, прошедшие после последней сделки с заложниками, Израиль все чаще критикует Катар, утверждая, что Доха не смогла оказать достаточного давления на ХАМАС, лидеров которого она приютила по просьбе Вашингтона.



В конфиденциальном докладе группы ветеранов американской и израильской разведки, работающей от имени адвокатов семей жертв 7 октября, утверждается, что Катару нельзя позволять и дальше выступать в качестве ключевого посредника, поскольку Доха является принципиально неискренним игроком.