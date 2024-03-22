



Кадыров привел силовиков в полную боевую готовность

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от силовиков готовности к "отражению любой угрозы".



Соответствующее заявление он сделал на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Кадырова, силовики должны быть приведены в состояние повышенной боевой готовности.



"Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства", - подчеркнул он.





