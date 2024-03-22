Кадыров привел силовиков в полную боевую готовность
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от силовиков готовности к "отражению любой угрозы".
Соответствующее заявление он сделал на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.
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По словам Кадырова, силовики должны быть приведены в состояние повышенной боевой готовности.
"Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства", - подчеркнул он.