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Кадыров привел силовиков в полную боевую готовность
22.03.2024 13:30 Алина Груднева

Кадыров привел силовиков в полную боевую готовность

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от силовиков готовности к "отражению любой угрозы".

Соответствующее заявление он сделал на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.

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По словам Кадырова, силовики должны быть приведены в состояние повышенной боевой готовности.

"Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства", - подчеркнул он.


 

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