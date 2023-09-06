



Израиль ведет секретные переговоры с Индонезией

Израиль ведет секретные переговоры с Индонезией, крупнейшей мусульманской страной в мире и “четвертой по величине демократией в мире”, сообщает газета Едиот Ахронот.



В настоящее время Израиль не имеет официальных дипломатических связей с Индонезией, однако существуют прямые каналы связи с влиятельными силами в стране. Эти силы заинтересованы в потеплении отношений между странами.



Между Израилем и Индонезией существуют торговые и туристические связи, и они также сотрудничают в области безопасности.



Согласно сообщению, США ведут закулисную работу, чтобы убедить Индонезию в необходимости нормализации отношений с Израилем.