



Израиль получил три новых истребителя F-35

В четверг, 20 июля, ВВС Израиля получили три новых самолета F-35 Lightning II (Adir). Истребители, произведенные Lockheed Martin, прибыли из США и приземлились на базе ВВС "Неватим".



Обычно вооружение Lightning II устанавливается внутри самолета, чтобы сделать его малозаметным. Однако на этот раз ВВС Израиля выполнили испытательный полет с тяжелым внешним вооружением – бомбой JDAM 84 – под крыльями самолета. Это продемонстрировало возможности инженерного сотрудничества между IAF и Lockheed Martin.



Три новых самолета присоединятся к 140-й эскадрилье “Золотой орел” на авиабазе "Неватим" и доведут общее количество израильских истребителей Lightning II до 39. Первые истребители были объявлены действующими в 2017 году. ВВС планируют иметь на вооружении 75 самолетов F-35, разделенных на три эскадрильи.



В настоящее время во всем мире эксплуатируется 945 самолетов F-35, которые уже налетали в общей сложности 691 000 часов и развернуты на 39 базах и авианосцах в девяти странах.