



Израиль отверг идею создания "палестинского государства"

Израильское правительство единогласно одобрило декларацию, отвергающую "международный диктат", стремящийся продвинуть идею создания "палестинского государства".



Такое заявление было сделано днем, 18 февраля.



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"Израиль категорически отвергает международный диктат вокруг постоянного урегулирования с палестинцами. Урегулирование, если оно будет, произойдет только путем прямых переговоров между сторонами, без каких-либо предварительных условий", - сказано в заявлении.



В правительстве добавили, что продолжат выступать против одностороннего признания "палестинского государства", особенно, после резни, устроенной террористами ХАМАС 7 октября.



Решение правительства Израиля отражает заявления, сделанные премьер-министром Биньямином Нетаниягу накануне после публикации Washington Post, в которой говорилось, что США и несколько арабских партнеров готовят подробный план "мирного соглашения".