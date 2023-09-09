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Израиль отправит спасательную миссию в Марокко
09.09.2023 10:23 Алина Груднева

Израиль отправит спасательную миссию в Марокко

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил всем министерствам оказать Марокко столько помощи, сколько необходимо. 

В пострадавшую от землетрясения страну будет отправлена израильская делегация.

Глава правительства выразил соболезнования марокканскому народу, пообещав, что Израиль окажет всю необходимую помощь.

В свою очередь, министр обороны Йоав Галант поручил ЦАХАЛу и оборонному ведомству немедленно подготовиться к оказанию экстренной помощи через спасательные подразделения Службы тыла.

В министерстве иностранных дел также сообщили, что уже готовятся к отправке первой спасательной делегации.

По последним данным, в результате землетрясения в Марокко погибли как минимум 632 человека. Органы здравоохранения Марракеша призвали граждан сдать кровь, чтобы спасти пострадавших.

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