



Израиль отправит спасательную миссию в Марокко

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил всем министерствам оказать Марокко столько помощи, сколько необходимо.



В пострадавшую от землетрясения страну будет отправлена израильская делегация.



Глава правительства выразил соболезнования марокканскому народу, пообещав, что Израиль окажет всю необходимую помощь.



В свою очередь, министр обороны Йоав Галант поручил ЦАХАЛу и оборонному ведомству немедленно подготовиться к оказанию экстренной помощи через спасательные подразделения Службы тыла.



В министерстве иностранных дел также сообщили, что уже готовятся к отправке первой спасательной делегации.



По последним данным, в результате землетрясения в Марокко погибли как минимум 632 человека. Органы здравоохранения Марракеша призвали граждан сдать кровь, чтобы спасти пострадавших.