



Израиль и Эстония договорились о транзите израильтян из РФ через границу

Эстония запретила въезд израильтянам с российским гражданством, даже при наличии подтверждающих документов о том, что они следуют транзитом в Израиль.



Министерство иностранных дел заявило, что консульская служба Израиля в Финляндии, также отвечающая за отношения с Эстонией, расследует этот вопрос. Министерство подтвердило, что запросило у правительства Эстонии список документов, которые израильтяне должны предъявить на границе при пересечении границы из России, чтобы избежать проблем в будущем.



На данный момент ситуация с выездом граждан Израиля через эстонскую границу решена.



Существует договоренность МИДа с эстонской стороной о пропуске граждан Израиля с целью транзита в Израиль.