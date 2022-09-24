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Израиль и Эстония договорились о транзите израильтян из РФ через границу
24.09.2022 21:10 Евгения Маркова

Израиль и Эстония договорились о транзите израильтян из РФ через границу

Эстония запретила въезд израильтянам с российским гражданством, даже при наличии подтверждающих документов о том, что они следуют транзитом в Израиль.

Министерство иностранных дел заявило, что консульская служба Израиля в Финляндии, также отвечающая за отношения с Эстонией, расследует этот вопрос. Министерство подтвердило, что запросило у правительства Эстонии список документов, которые израильтяне должны предъявить на границе при пересечении границы из России, чтобы избежать проблем в будущем.

На данный момент ситуация с выездом граждан Израиля через эстонскую границу решена.

Существует договоренность МИДа с эстонской стороной о пропуске граждан Израиля с целью транзита в Израиль. 

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