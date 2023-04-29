



Израиль готовится к 17-й неделе протеста

В субботу, 29 апреля, по всему Израилю уже в 17-ю неделю подряд пройдут массовые акции протеста против правовой реформы.



Демонстрация станет ответом на "марш миллиона", который состоялся в четверг в Иерусалиме.



Полиция уже готовится к массовым демонстрациям, которые, как ожидается, пройдут в 150 местах по всей стране, включая Тель-Авив, Хайфу, Беэр-Шеву, Иерусалим, Нетанию, Ашдод, Бейт-Шемеш, Кфар-Саба, Бат-Ям и перекресток Каркур.



В Тель-Авиве с 16:30 будут перекрыты некоторые улицы в районе проведения мероприятия. Марш, традиционно, стартует в 18:30, а выступления с главной сцены состоятся вечером.



Ожидается, что сегодня выступят бывший судья БАГАЦа Йорам Данцигер и лауреат Нобелевской премии по химии Аарон Чехановер.



В преддверии мероприятия организаторы антиправительственных акций протеста раскритиковали "жестокое подстрекательство" на "марше миллиона".



“Жесткое подстрекательство, которое включало в себя шокирующие сцены попирания судей БАГАЦа, напоминает демонстрации режима, проводимые аятоллами в Иране”, – утверждали они.