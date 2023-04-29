



Лидеры протеста критикуют “жестокое подстрекательство” на “марше миллиона”

Протестующие, выступающие против судебной реформы, намерены провести демонстрации по всей стране в субботу вечером 17-ю неделю подряд, через несколько дней после массового митинга сторонников спорного плана.



Организаторы антиправительственных акций протеста заявили, что планируют выступить в ответ на митинг сторонников закона и в преддверии повторного созыва Кнессета после перерыва.



“Во время демонстрации в центре Тель-Авива руководство национальных протестов объявит о предстоящем курсе действий”, – говорится в заявлении организаторов перед субботним митингом.



“Есть только одна линия обороны, отделяющая Израиль от диктатуры: сотни тысяч решительных граждан на улицах”, – говорится в заявлении.

На главном мероприятии протеста в субботу в Тель-Авиве выступят бывший судья БАГАЦа Йорам Данцигер и лауреат Нобелевской премии по химии

Другие митинги запланированы в 150 местах по всей стране.



Лидеры протеста раскритиковали “жестокое подстрекательство”, продемонстрированное на митинге в Иерусалиме, прошедшем в четверг, в поддержку планов правительства по перестройке судебной системы.



“Жесткое подстрекательство, которое включало в себя шокирующие сцены попирания судей Верховного суда, напоминает демонстрации режима, проводимые аятоллами в Иране”, – заявили лидеры протеста, имея в виду иранские митинги, на которых часто попирают израильские и американские флаги. “Это путь, по которому нас тащит израильское правительство. Мы должны остановить это”.