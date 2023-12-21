



Иванка Трамп и Джаред Кушнер приехали поддержать Израиль

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером приземлились 21 декабря в Израиле в сопровождении усиленной охраны.



Об этом сообщает израильская газета "Исраэль хайом".



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Уточняется, что знаменитые супруги прибыли с визитом солидарности. В первый же день визита Иванка и Джаред отправились в наиболее пострадавшие от террористической атаки приграничные с Газой районы, чтобы собственными глазами увидеть последствия зверств террористов.



В последний супружеская пара посещала Израиль в марте прошлого года.

