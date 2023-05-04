



Итамар Бен-Гвир и "мины" на пути коалиции

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир объявил вчера (в среду), что он и его фракция не придут в Кнессет до дальнейшего уведомления. Бен- Гвир дал понять, что не намерен возвращаться в коалицию без реальных достижений в области безопасности, и потребовал решить ряд проблем - в обмен на возвращение к голосованию.



Условия Бен-Гвира включают вопросы, которые в прошлом обсуждались между ним и премьер-министром Нетаниягу - и получил отказ. Среди требований - возобновление точечных ликвидаций в Газе, закон об иммунитете от судебного преследования для солдат. Также в списке условий Бен-Гвира - снос незаконных построек в Восточном Иерусалиме.



Несмотря на такую напряженность, не похоже, что коалиция находится в непосредственной опасности, и это объясняется, в частности, тем, что у обеих сторон нет альтернатив. Однако, подобно политической напряженности вокруг отмены правового законодательства, которая разрешилась созданием Национальной гвардии, чего требовал Бен-Гвир, - возможно, что один кризис закончится и начнется другой.



Канцелярия премьер-министра еще до выборов предполагала, что именно Бен-Гвир может представлять опасность для коалиции. Это связано с разрывом между его обещаниями и тем, что он и любое правительство способно выполнить в реальности.



На фоне требований а Бен-Гвира и других, Израиль на данном этапе не намерен возвращать тело заключенного Хадера Аднана, умершего в израильской тюрьме. Израиль не намерен "вознаграждать" таким образом палестинцев и террор на фоне последних событий и “витка эскалации”.



Кроме того, в конце месяца ожидается парад флагов в День Иерусалима, и Израиль готовится к "следующему взрыву". Маршрут, одобренный и рекомендованный службой безопасности, затрагивает мусульманский квартал, как и в прошлом году, и обе стороны готовятся к этому взрывоопасному событию.

