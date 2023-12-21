



ISW: В "Африканский корпус" зазывают участников войны в Украине и "вагнеровцев"

Подразделение "Африканский корпус", принадлежащее Министерству обороны РФ, объявило о начале кампании по набору сотрудников, прежде служивших в "Группе Вагнера", а также тех, кто имеет опыт участия в боевых действиях на войне в Украине.



Куратором нового подразделения является заместитель министра обороны России, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.



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Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), в "Африканском корпусе" могут служить бывшие боевые командиры российских элитных подразделений и сотрудники частных военных компаний, в том числе связанных с Главным управлением Генштаба ВС РФ. Подразделение предложило "высокие зарплаты" новобранцам, но только кадровым российским военным, не участвующим в настоящее время в войне против Украины. Действующие военнослужащие Росгвардии могут присоединиться к "Африканскому корпусу" только после окончания контракта.



Эксперты считают, что рекламная кампания "Африканского корпуса" привлекла внимание бывших бойцов "Группы Вагнера", подписавших контракты с российским Минобороны после смерти Евгения Пригожина в августе 2023 года. Подразделение будет активно действовать в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, направленное на "противостояние неоколониальному влиянию Запада" и "подрыв его ресурсной базы" в Африке."



"Африканский корпус" был создан в ноябре 2023 года и является инициативой Минобороны РФ по усилению российского военного присутствия на Ближнем Востоке и в Африке. Подразделение, в частности, призвано "решать масштабные и комплексные задачи" по "противодействию неоколониальному влиянию Запада", чтобы "подрывать его ресурсную базу" в странах Африки.

