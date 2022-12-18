



ISW: Кремль пытается "отбелить" имидж Путина

В Кремле пытаются реабилитировать имидж министерства обороны РФ и создают новый образ президента России Владимира Путина.

К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.

По данным ISW, Путина пытаются изобразить как компетентного лидера военного времени. Аналитики считают, что Кремль обнародовал информацию о его визите в военный штаб, чтобы создать образ лидера, полностью вовлеченного в планирование и ведение войны в Украине.

Еще одной возможной причиной для освещения поездки Путина назвали попытку реабилитации имиджа минобороны РФ. Кремль сознательно показал присутствие Герасимова, Шойгу и Суровикина на встрече с президентом.



По версии аналитиков, это сделано, чтобы представить оборонное ведомство как единую, организованную и эффективную военную организацию и оградить высшее командование от критики на фоне отсутствия заметных побед России в войне с Украиной.