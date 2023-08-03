



Исламистская кампания против LGBT в Технионе, университете Беэр-Шевы и Бар-Илан

В прошлом году Технион добился прекращения деятельности на своей территории правой организации "Выбираем семью", которая резко высказывалась в адрес LGBT.



Но она - не единственная организация, которая атакует геев в университетах. Религиозная исламская студенческая ячейка "Ривак" недавно опубликовала пост, направленный против гей-сообщества, в котором было написано следующее: "Распространение этого вырождения очень опасно, речь идет о распаде, разврате и позорном акте подрывающем основы семьи". Об этом сообщает радио Решет Бет.



Сообщение также гласит: "Мы должны встать как непроницаемая плотина и прочное здание против этого греха и бороться с этим течением, чтобы ограничить его". Этот пост, распространенный в Instagram и Facebook, был также поддержан партнерскими исламистскими ячейками с аналогичными ценностями в университетах Бен-Гурион и Бар-Илан.



Натаниэль Сиглер, студент Техниона, рассказал Решет Бет: "Мы ожидаем, что реакция будет такой же, как и в случае с "Выбираем семью", - прекратить его деятельность в Технионе. Они используют лекционные залы и привлекают элементы, которые ведут антисионистскую и ЛГБТ-фобскую пропаганду. Это очень тревожно".



В ответ на публикацию Технион заявил следующее: "Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства для предотвращения оскорбительной деятельности. Каждый запрос на использование помещений Техниона рассматривается по существу в соответствии с установленными в Технионе процедурами. В данном случае такой просьбы не было. Процедура проведения публичных собраний обновляется, и мы следим за их содержанием".



Университет Бен-Гурион заявил: "Это объединение, которое не является официальной студенческой ячейкой и не поддерживается студенческим союзом и деканом факультета".



Университет Бар-Илан заявил: "Это группа студентов, которая не признана университетом. Заявления не отражают нашей позиции, и мы их осуждаем".