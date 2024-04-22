



Иран: в нашей доктрине нет места ядерному оружию

В иранской доктрине нет места ядерному оружию.



Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Насер Канаани.



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"Ядерному оружию нет места в нашей ядерной доктрине", - сказал он.



Что примечательно, буквально за несколько дней до этого высокопоставленный член Корпуса стражей исламской революции заявил, что Тегеран "пересмотрит свою ядерную доктрину", если Израиль нападет на Иран.



"Иран неоднократно заявлял, что его ядерная программа служит только мирным целям", - заверил Канаани.

