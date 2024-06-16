



Иран упрекает G7 за осуждение эскалации ядерной программы

Иран призывает G7 дистанцироваться от "деструктивной политики прошлого", заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани, ссылаясь на заявление G7, осуждающее недавнюю эскалацию ядерной программы Ирана.



В пятницу G7 предостерегла Иран от продвижения программы обогащения ядерного топлива и заявила, что будет готова применить новые меры, если Тегеран передаст России баллистические ракеты.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Любые попытки увязать войну в Украине с двусторонним сотрудничеством между Ираном и Россией - это действия, преследующие исключительно предвзятые политические цели", - говорит Канаани, добавляя, что некоторые страны "прибегают к ложным утверждениям, чтобы продолжить санкции" против Ирана.



На прошлой неделе Совет управляющих ООН по ядерному контролю, состоящий из 35 стран, принял резолюцию, призывающую Иран активизировать сотрудничество с ним и отменить недавний запрет на въезд инспекторов.



В ответ на это Иран быстро установил дополнительные центрифуги для обогащения урана на своем объекте в Фордо и начал устанавливать другие, согласно докладу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



Канаани добавил, что Тегеран продолжит "конструктивное взаимодействие и техническое сотрудничество" с МАГАТЭ, но назвал его резолюцию "политически предвзятой".

