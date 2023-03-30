



Иран пытается проникнуть в Африку

Иран пытается проникнуть в Африку посредством экономического сотрудничества с целью вербовки местных жителей для террористических операций.



Видеозапись, полученная Iran International, показывает танзанийскую интеграцию офицера Министерства разведки Ирана Хамидреза Абрахеха, который описывает все отделы ведомства и их обязанности.



По данным Iran International, Абрахе, также известный как Хамид Салари, является агентом подразделения 853 Министерства разведки Ирана, который был арестован и допрошен в Дар-эс-Саламе в 2022 году. Ему было поручено создать подпольную сеть для реализации планов иранского режима по похищению людей и убивать западные цели в Африке.



Агент был отправлен в Танзанию, где проживает 30 000 этнических белуджей, чтобы завербовать местных и использовать их для террористических заговоров и проникновения в местные органы власти. На допросе он заявил, что Управление внешней разведки Министерства, в основном, сосредоточено на Израиле, США, Саудовской Аравии и Азербайджанской Республике.



Абрахе объяснил, что созданная сеть может работать по своему усмотрению в соответствии с планом на пять–десять лет, и что ему было поручено разработать трехэтапный план по набору, проверке, размещению и обучению оперативников. По его словам, оперативникам нужно было выучить персидский язык, получить документы, а также иметь возможность передвигаться и общаться с высокопоставленными чиновниками и другими людьми.