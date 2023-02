Иран показал баллистическую ракету с надписью “Смерть Израилю” на иврите

В среду Корпус стражей исламской революции продемонстрировал баллистическую ракету со словами “Смерть Израилю”, написанными на иврите на боку снаряда, на выставке в центральном городе Исфахан.



На фотографиях, опубликованных информационным агентством Tasnim, ясно видно, что это ракета класса “земля-земля” в пусковой установке с нанесенным на нее по бокам текстом на иврите. На открытой для публики выставке КСИР также были представлены несколько иранских ракет, беспилотников и боеголовок.



Выставка состоялась через несколько дней после серьезной атаки беспилотников на ключевой иранский оборонный объект в том же городе. Сообщается, что на месте удара находился завод по производству оружия для иранских беспилотников Shahed-136.



После публикации фотографий ракеты высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел сказал, что “послание очень ясное – если у кого-то оставались какие-то сомнения”.



Иран неоднократно клялся “стереть Израиль с лица земли”, а Израиль считает ядерную программу Тегерана угрозой своему существованию.



Не только ядерное оружие Ирана является главной заботой Израиля, Иерусалим также заявил, что и программа иранских баллистических вооружений представляет серьезную опасность, и подтолкнул международное сообщество к включению ограничений на эту программу в любое будущее ядерное соглашение.

Islamic Revolution Guards Corps (#IRGC) Aerospace Force has displayed its products and achievements at a public exhibition in #Iran’s central city of #Isfahan. pic.twitter.com/beAyRVc6xY