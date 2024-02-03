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Иран: объекты КСИР или сил Аль-Кудс невредимы
03.02.2024 07:50 Алина Груднева

Иран: объекты КСИР или сил Аль-Кудс невредимы

В Иране опровергли сообщения о том, что в ходе ночной атаки США в Ираке и Сирии под удар попали объекты Корпуса стражей исламской революции или сил Аль-Кудс.

Соответствующий комментарий был предоставлен телеканалу "Аль-Джазира". 

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"Сообщения Вашингтона о нападении на силы Аль-Кудс в Сирии не соответствуют действительности. Это объявленная агрессия против Сирии и Ирака, которая наносит ущерб региональной стабильности", - предупредили в Иране. 

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