



Иран: объекты КСИР или сил Аль-Кудс невредимы

В Иране опровергли сообщения о том, что в ходе ночной атаки США в Ираке и Сирии под удар попали объекты Корпуса стражей исламской революции или сил Аль-Кудс.



Соответствующий комментарий был предоставлен телеканалу "Аль-Джазира".



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"Сообщения Вашингтона о нападении на силы Аль-Кудс в Сирии не соответствуют действительности. Это объявленная агрессия против Сирии и Ирака, которая наносит ущерб региональной стабильности", - предупредили в Иране.