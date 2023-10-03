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Индия высылает 40 канадских дипломатов
03.10.2023 08:37 Катя Шульц

Индия высылает 40 канадских дипломатов

Индия сообщила Оттаве, что вышлет 40 канадских дипломатов до 10 октября.

Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Дипломатический кризис между странами разразился около двух недель назад, когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Нью-Дели в причастности к убийству сикхского лидера.

В ответ Индия выпустила предупреждение о поездках в Канаду, выслала канадского дипломата со своей территории и неожиданно приостановила все визовые услуги для канадцев.

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