



Индекс коррупции: уровень Израиля улучшился

Впервые с 2016 года Израиль улучшил свои позиции в Индексе Коррупции Transparency International, получив 64 балла и заняв 31-е место. В 2017 году он был на 32 месте, в 2018 на 34-м, в 2019 и 2020 годах - на 35-м. В 2021 на 36-м и получил 59 баллов. Это уже близко к красной черте в 50 баллов, за которой страна считается коррумпированной.



Среди стран, членов Organisation for Economic Co-operation and Development,OECD, Израиль на 23-м месте из 38 стран, произошло улучшение на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом.



Согласно рейтингу, самая свободная от коррупции страна – Дания. В топе победителей – Финляндия, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Германия, Ирландия. Замыкают список Йемен, Венесуэла, Южный Судан, Сирия и на последнем месте Сомали.



Всего исследовались 180 стран по шкале от 0 до 100, где 100 баллов – это абсолютное отсутствие коррупции в государственном секторе.