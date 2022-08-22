



"Хизбалла" готовится к внезапной израильской атаке

Ливанская газета Al-Akhbar сообщает о том, что по сведениям "Хизбаллы" в последние дни наблюдалось увеличение масштабов передвижения ЦАХАЛа в районе границы.



Наибольшая активность наблюдается в районе прибрежной полосы.



В информации Al-Akhbar говорится: "Несмотря на то, что эта активность внешне носит характер предупредительных мер, сопротивление предприняло серию дополнительных шагов, с тем чтобы не допустить никаких сюрпризов в случае внезапной атаки врага".