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"Хизбалла" готовится к внезапной израильской атаке
22.08.2022 11:45 Аркадий Бочаровский

"Хизбалла" готовится к внезапной израильской атаке

Ливанская газета Al-Akhbar сообщает о том, что по сведениям "Хизбаллы" в последние дни наблюдалось увеличение масштабов передвижения ЦАХАЛа в районе границы.

Наибольшая активность наблюдается в районе прибрежной полосы.

В информации Al-Akhbar говорится: "Несмотря на то, что эта активность внешне носит характер предупредительных мер, сопротивление предприняло серию дополнительных шагов, с тем чтобы не допустить никаких сюрпризов в случае внезапной атаки врага".

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