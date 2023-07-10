



Хизбалла готова к ограниченному конфликту с Израилем

Хизбалла в последние месяцы постоянно наращивает напряженность, которая может привести к возможности взрыва в отношениях с Израилем. Только за последние месяцы террорист был заброшен на израильскую территорию (теракт на перекрестке Мегиддо), были выпущены десятки ракет по израильской территории и была запущена противотанковая ракета на прошлой неделе.



"Хизбалла достигла той точки, когда она готова пойти на риск и пойти на конфликт, желательно ограниченный, с Израилем", - оценил в беседе с порталом mako высокопоставленный сотрудник службы безопасности. Он объяснил цели ограниченного конфликта: "Несколько дней боев, которые приведут к жертвам в Израиле. Они готовы рискнуть перерастанием конфликта в тотальную войну, после многих лет усиления и концентрации военной мощи".



По оценкам силовых структур, рост активности Хизбаллы за последние полтора года не случаен и вызван сильным давлением со стороны Ирана. Как стало известно mako, высокопоставленные чиновники сухопутной армии ЦАХАЛа в недавно распространенном документе оценили, что ситуация в Ливане фактически ставит Хизбаллу в более сильную позицию для возможности конфронтации с Израилем. в его состоянии и положении в Ливане".



Не только "поселение Хизбаллы, как его называют, было создано на территории Государства Израиль. Сотрудники служб безопасности подтверждают, что много раз боевики Хизбаллы, включая бойцов их элитного подразделения "Радван", проникали на территории "анклава" на ливанской границе, который считается территорий Государства Израиль.



Ко всему этому следует добавить десятки наблюдательных и огневых постов, созданных Хизбаллой на ливанской границе, а также строительство организацией комплексов вдоль границы и в глубине Ливана. ЦАХАЛ уже говорит о силах террористов в масштабе нескольких бригад, оснащенных современным оружием и большим количеством противотанковых ракет, РПГ, снайперского оружия и многого другого, под управлением широкой разветвленной системы командования.