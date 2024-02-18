



Хейли: В ограничении помощи Украине и Израилю виноват не Байден, а республиканцы

В интервью АВС Джонатану Карлу, Никки Хейли, единственный конкурент Трампа от Республиканцев, отметила, что в ограничении помощи Украине виноват не президент Байден, а республиканцы, которые голосуют за это.



Джонатан Карл:



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Что должен делать спикер Джонсон? Мы видели, как Сенат принял решение, причем многие республиканцы проголосовали "за". Мы видели, как Сенат принял помощь Украине и Израилю. Но он не готов вынести это на голосование. Что должен сделать спикер Джонсон?



Никки Хейли

Ну, я думаю, сначала мы должны поговорить о том, что должен делать Джо Байден? Во-первых, причина, по которой Америка становится все более изоляционистской, заключается в том, что Джо Байден ни разу не завел разговор с американским народом о том, почему Украина важна. Он ни разу не говорил с американским народом о террористической деятельности, которая происходит с Израилем, и о том, почему Иран так опасен. Он ни разу не заговорил об угрозах со стороны Китая. А когда вы не говорите об этих вещах с американским народом, он будет дистанцироваться от этого.

И Джо Байден потерпел неудачу на этом фронте. Это ободрило наших врагов. Вот почему вы видите их движение. Это произошло после падения Афганистана. Это происходит и сейчас.



Затем они идут и видят другого соперника, баллотирующегося на пост президента, и видят, что он не беспокоится о том, что Путин вторгнется в Украину. И что же делает Путин? Он идет и начинает угрожать странам Балтии. Он переходит к следующей эпохе.



И давайте напомним американскому народу, что Путин сказал, что если он захватит Украину, то следующими будут Польша и страны Балтии. Сейчас он размещает солдат вокруг этих стран, как и раньше вокруг Украины. И если это произойдет, то это будут страны НАТО. Это сразу же ввергнет Америку в состояние войны. Именно этого мы пытаемся избежать. Вот почему этот пакет помощи так важен.



Украина не просит войска, она просит лишь оборудование и боеприпасы, чтобы выиграть эту войну. У них отличные боевые силы. Мы должны дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку наших военных на войну.



Но не Байден останавливает эту помощь в Конгрессе, а республиканцы. И Байден ездил в Украину в разгар войны. Байден несколько раз выступал в прайм-тайм по вопросу Украины и важности помощи Украине. Итак, я спрашиваю вас о республиканцах. Что должен сделать спикер Палаты представителей от республиканцев, который имеет право вынести этот вопрос на голосование или нет?



Я буду говорить с вами о республиканцах и демократах, потому что сейчас не время выбирать, кто прав, а кто виноват. Сейчас время сделать все правильно для Америки.



Джо Байден должен больше говорить с американским народом о том, что означает этот пакет, почему он влияет на американский народ и почему он защищает его от дальнейшей войны. Конгресс должен выполнять свою работу и делать все возможное для обеспечения национальной безопасности. Конгресс терпит неудачу, потому что они делают вид, будто вы должны выбирать между Украиной и Израилем или охраной границы.



Они лгут американскому народу. Это ложная предпосылка. Мы можем сделать и то, и другое. Охрана нашей национальной границы - это приоритет номер один, но убедиться в том, что мы помогаем Украине и Израилю, - это также предотвратить войну. Если мы просто поддержим Украину и Израиль, это составит всего 5 процентов нашего оборонного бюджета. Если мы поддержим Украину, Израиль и обеспечим безопасность границы, это составит менее 20 процентов от "зеленых" субсидий Байдена.

