



Handelsblatt: Меркель знала о намерениях России ограничить поставки газа в ЕС

Журналисты издания Handelsblatt узнали подробности дела о “Северном потоке-2”, получив доступ к закрытым документам по газопроводу.



Заметка министерства экономики страны от августа 2021 года, которую цитирует Handelsblatt, говорит о том, что, вызвав дефицит газа с помощью ограничения поставок, российские власти могут попытаться форсировать ввод “Северного потока — 2” в эксплуатацию до того, как немецкие власти проведут необходимую сертификацию.



Это сообщение было отправлено тогдашнему министру экономики и близкому соратнику бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Петеру Альтмайеру, а он проинформировал кабинет министров. Однако в октябре 2021 года Меркель сказала журналистам, что не видит признаков того, что Россия сокращает поставки газа в Европу.



