Хакеры атаковали королевскую семью из-за слов Карла III об Украине
Российские хакеры атаковали королевский сайт Великобритании спустя несколько дней после того, как король Карл осудил войну в Украине.
Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
В понедельник, 2 октября, пропутинские зактивисты KillNet объявили, что "положили" сайт royal.uk на 90 минут. Пользователи при посещении веб-ресурса сталкивались с "ошибкой 504".
"Это была атака типа "отказ в обслуживании" (DoS), в результате которой сайт был завален трафиком", - сказал источник.
Во дворце сообщили, что личные аккаунты высокопоставленных членов королевской семьи не были взломаны, конфиденциальная информация не украдена.