



Хакеры атаковали королевскую семью из-за слов Карла III об Украине

Российские хакеры атаковали королевский сайт Великобритании спустя несколько дней после того, как король Карл осудил войну в Украине.



Об этом сообщает британский таблоид The Sun.



В понедельник, 2 октября, пропутинские зактивисты KillNet объявили, что "положили" сайт royal.uk на 90 минут. Пользователи при посещении веб-ресурса сталкивались с "ошибкой 504".



"Это была атака типа "отказ в обслуживании" (DoS), в результате которой сайт был завален трафиком", - сказал источник.



Во дворце сообщили, что личные аккаунты высокопоставленных членов королевской семьи не были взломаны, конфиденциальная информация не украдена.