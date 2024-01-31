



Гутерриш призвал "доноров" UNRWA не прекращать финансирование

Генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с 35 странами-донорами UNRWA, выразив протест против прекращения финансирования Ближневосточного агентства.



Он проинформировал послов, в том числе стран ЕС, о действиях, которые предпринял после обвинений в том, что 12 сотрудников UNRWA участвовали в резне 7 октября на юге Израиля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он назвал обвинения Израиля "ужасными" и призвал к немедленному расследованию.



По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, "ни одна другая организация" больше не имеет инфраструктуры, необходимой делать то, что делает UNRWA в Газе и на Ближнем Востоке. Потому это агентство "заменить невозможно".