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Гутерриш призвал "доноров" UNRWA не прекращать финансирование
31.01.2024 08:28 Алина Груднева

Гутерриш призвал "доноров" UNRWA не прекращать финансирование

Генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с 35 странами-донорами UNRWA, выразив протест против прекращения финансирования Ближневосточного агентства.

Он проинформировал послов, в том числе стран ЕС, о действиях, которые предпринял после обвинений в том, что 12 сотрудников UNRWA участвовали в резне 7 октября на юге Израиля.

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Он назвал обвинения Израиля "ужасными" и призвал к немедленному расследованию.

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, "ни одна другая организация" больше не имеет инфраструктуры, необходимой делать то, что делает UNRWA в Газе и на Ближнем Востоке. Потому это агентство "заменить невозможно".

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