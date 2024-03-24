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Грант Шаппс посмеялся над потугами русских “спрятать корабли”
24.03.2024 19:15 MIGnews.com

Грант Шаппс посмеялся над потугами русских “спрятать корабли”


Россия продолжает позориться в акватории Черного моря и нести значительные потери. Черноморский флот потерял свою функциональную активность. 

Грант Шаппс, министр обороны Великобритании, отреагировал на сегодняшнюю ликвидацию Силами обороны Украины двух российских десантных кораблей "Ямал" и "Азов" в оккупированном Крыму.

"Продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально неактивен", - говорится в публикации главы Минобороны Британии.

Он отметил, что флот РФ ходил по Черному морю с 1783 года, а ле "теперь вынуждена ограничивать свой флот портом".

"И даже там тонут корабли Путина!" - констатирует Шаппс.

 

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