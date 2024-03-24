



Грант Шаппс посмеялся над потугами русских “спрятать корабли”



Россия продолжает позориться в акватории Черного моря и нести значительные потери. Черноморский флот потерял свою функциональную активность.



Грант Шаппс, министр обороны Великобритании, отреагировал на сегодняшнюю ликвидацию Силами обороны Украины двух российских десантных кораблей "Ямал" и "Азов" в оккупированном Крыму.



"Продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально неактивен", - говорится в публикации главы Минобороны Британии.



Он отметил, что флот РФ ходил по Черному морю с 1783 года, а ле "теперь вынуждена ограничивать свой флот портом".



"И даже там тонут корабли Путина!" - констатирует Шаппс.



