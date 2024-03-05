



Госдеп США: У Украины есть в запасе еще несколько сюрпризов для победы

Соединенные Штаты Америки верят, что Украина имеет в запасе несколько сюрпризов, которые помогут ей победить на поле боя. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.



"Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться победы на поле боя", - говорится в заявлении.



По его словам, США видели победы на поле боя, имея в виду потопление российского корабля в Черном море. "Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов",- добавил Миллер.



Напомним, в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".



В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждение кормы, правого и левого бортов. Атака происходила недалеко от Керченского пролива.