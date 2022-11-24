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Главу центрального банка Словакии снова обвинили во взяточничестве
24.11.2022 23:29 Ольга Белозерова

Главу центрального банка Словакии снова обвинили во взяточничестве

Глава центрального банка Словакии Петер Казимир во второй раз обвиняется во взяточничестве.

Об этом сообщает ВВС.

В прошлом году Петеру Казимиру было предъявлено обвинение в коррупции. По сообщениям словацких СМИ, он якобы выступал в качестве посредника в даче Франтишеку Имрече, бывшему главе налоговой администрации, взятки в размере почти 50 000 евро. Но дело прекратили, потому что оно было основано только на показаниях Имрече. Прокуратура сняла обвинения с Казимира. 

Сам Казимир осудил обвинения и отрицает какие-либо правонарушения.

"Обвинение в том, что я должен был дать взятку высокопоставленному чиновнику, является абсолютной ложью. Я не совершал никакого преступления", - заявил он. 
 

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