



Главу центрального банка Словакии снова обвинили во взяточничестве

Глава центрального банка Словакии Петер Казимир во второй раз обвиняется во взяточничестве.



Об этом сообщает ВВС.



В прошлом году Петеру Казимиру было предъявлено обвинение в коррупции. По сообщениям словацких СМИ, он якобы выступал в качестве посредника в даче Франтишеку Имрече, бывшему главе налоговой администрации, взятки в размере почти 50 000 евро. Но дело прекратили, потому что оно было основано только на показаниях Имрече. Прокуратура сняла обвинения с Казимира.



Сам Казимир осудил обвинения и отрицает какие-либо правонарушения.



"Обвинение в том, что я должен был дать взятку высокопоставленному чиновнику, является абсолютной ложью. Я не совершал никакого преступления", - заявил он.

