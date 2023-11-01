



Главный раввин РФ о погромах в Махачкале: тут не в Израиле дело

Главный раввин России Берл Лазар отверг сообщения о том, что погромы в аэропорту Махачкалы были связаны с "осуждением Израиля".



"Какое, спрашивается, отношение к действиям Израиля имеют разграбление магазинов в махачкалинском аэропорту и град камней в российских полицейских? Нет, тут не в Израиле дело и не в Ближнем Востоке, там своих проблем хватает. А наша проблема, похоже, это проблема воспитания. Что-то реально изменилось на Северном Кавказе. И не в лучшую сторону", – сказал он в интервью "РБК".



Лазар подчеркнул, что еврейская община никак не может добиться ответов и извинений от властей, правоохранительных органов, местных жителей и религиозных лидеров.