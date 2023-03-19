



Главный раввин: “Нам нужен диалог, меня беспокоит гражданская война”

Главный сефардский раввин Израиля раввин Ицхак Йосеф высказался по поводу правительственного закона о судебной реформе во время лекции в субботу вечером.



“Мы — Великий Раввинский Суд, они — Верховный Суд. Почему они должны быть выше нас? Почему мы не должны быть выше их?” — удивился главный раввин.



Относительно демонстраций против реформы, он заявил: “Нам нужен мир между нацией. Все разногласия, все гражданские войны очень тревожны и болезненны. Нам нужен диалог”.



Раввин Йосеф попытался объяснить широкой публике, что Верховный суд не имеет права голоса по вопросам религии.



“Я не вмешиваюсь в детали реформы, но мы должны им объяснить, убедить их, встретиться с ними, что, по крайней мере, в вопросах религии нет места вмешательству суда”, — сказал он.



Главный раввин привел пример постановления 2018 года о том, что запрет на провоз хамеца в больницы на Песах является незаконным. "Например, когда дело доходит до хамеца. Люди будут бояться госпитализации, потому что в больнице есть хамец. Мы должны им это объяснить. Люби своего брата, как самого себя. Я не понимаю других вопросов, и z не говорю о вещах, которых не понимаю”, — объяснил рабби Йосеф.



